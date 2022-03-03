Пленных россиян будут отдавать только в руки матерей в Киеве

Украинские власти приняли решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если те лично приедут за ними в Киев. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Прошу донести эту информацию до тысяч несчастных российских матерей, сыновья которых попали в плен в Украине. Принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев", – сказано в сообщении.
Что нужно сделать чтоб вернуть своего сына из плена ?
1. Нужно позвонить по телефону, указанному в листовке, чтобы узнать, находится ваш сын в плену или погиб. Необходимо зайти в Тelegram-канал Груз 200.
Также можно позвонить на горячую телефонную линию Министерства обороны Украины "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны:
+380894201860 +380894201861 +380894201862
Или написать на почту: [email protected]
2. Затем, получив подтверждение, что сын находится в плену, мамы российских солдат должны добраться до Киева.
После вторжения армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом: добраться до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси – к польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной. Там матерей встретят и сопроводят в Киев, где передадут пленного солдата.
"Мы, украинцы, в отличии от путинских фашистов, не воюем с матерями и их пленными детьми. Ждём вас в Киеве!" – сказано в сообщении.Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за неделю войны в Украине было ликвидировано около 6000 российских военных.