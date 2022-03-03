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Новости
Украина
2 марта 22, 22:45
РФ готовит дипфейк Зеленского о капитуляции - ЦСКИБ
Зеленский
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Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных, отметили в Центре.

Россия готовит новую информационную провокацию - на украинских телеканалах может появиться фейковое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который делает заявление о капитуляции. Это видео может быть сделано по технологии дипфейка. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook 2 марта.

"Если вы увидите это видео… это будет не настоящее видео, а созданное с помощью алгоритмов машинного обучения. Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных. Знайте - это фейк! Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", - говорится в сообщении.

Украина капитулировать не будет, подчеркнули в Центре. "России остается только придумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром", - указали в заявлении.


Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что российские военные в ближайшее время готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию.
Korrespondent
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