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Новости
Украина
2 марта 22, 22:51
Истребители РФ нарушили воздушное пространство Швеции
Истребители РФ
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В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту, заявил главком ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем.
В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту, заявил главком ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем.

Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции 2 марта. Об этом сообщают Вооруженных сил Швеции на своем сайте.

Два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.

Шведские истребители Jas 39 Gripen были подняты по тревоге и задокументировали инцидент на фото. Нарушение было недолгим, отмечается в сообщении.

"Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - заявил главком ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем.

Накануне правительство Швеции заявило, что не намерено подавать заявку на членство в НАТО в 2022 году. 
Korrespondent
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