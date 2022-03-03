В Василькове диверсанты записались в территориальную оборону и расстреляли 14 добровольцев и полицию. Видео последствий стрельбы опубликовал Telegram-канал Вечірній Васильків в среду, 2 марта.
Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+
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В теробороне устроили стрельбу: 14 жертв - СМИ
В Василькове диверсанты записались в территориальную оборону и расстреляли 14 добровольцев и полицию. Видео последствий стрельбы опубликовал Telegram-канал Вечірній Васильків в среду, 2 марта.
Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+
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