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Украина
2 марта 22, 23:59
В теробороне устроили стрельбу: 14 жертв - СМИ
оружие
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В территориальную оборону записались диверсанты и расстреляли 14 добровольцев и полицию, пишут в Telegram.

В Василькове диверсанты записались в территориальную оборону и расстреляли 14 добровольцев и полицию. Видео последствий стрельбы опубликовал Telegram-канал Вечірній Васильків в среду, 2 марта.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+
Korrespondent
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