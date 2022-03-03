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Новости
Украина
3 марта 22, 00:02
Кулеба рассказал о поддержке резолюции Украины в ООН
Кулеба
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Против резолюции Агрессия против Украины выступили только Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь и Эритрея.
Против резолюции Агрессия против Украины выступили только Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь и Эритрея.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил усиливающуюся изоляцию России в мире. Об этом он написал в Facebook в среду, 2 марта.

"Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея - это единственные страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Агрессия против Украины. Так выглядит одиночество России в мире", - указал Кулеба.

При этом, министр отметил, что "141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том, что текст максимально жесткий. Так выглядит антивоенная коалиция за Украину".

"Резолюция констатирует наличие агрессии, требует от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы ее международно признанных границ, то есть, включая Крым и ОРДЛО. Эта резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России и фиксацией ее преступлений, включая агрессию. Его также используют в международных судах. Мы победим", - резюмировал Кулеба.

Напомним, что около 836 тыс. украинцев стали беженцами из-за российской войны. Отмечается, что большинство украинских беженцев ищут спасения от боевых действий в Польше.
Korrespondent
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