МВД Украины опубликовало перехваты разговоров военных РФ

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в четверг, 3 марта, опубликовал запись разговора российского военного с его приятелем.

"Начинаю публиковать цикл перехвата разговоров российских оккупантов. Враги деморализованы, чувствуют себя брошенными, преданными. Без топлива и снабжения. Будем бить Вас, подонков, ещё крепче! Мрази! За Чернигов! За Харьков! За Мариуполь! За Киев! Перехваты предоставлены нашими союзниками", - написал Геращенко.

Напомним, что на горячую линию звонят сотни родных военных РФ. В Минобороны открылась горячая телефонная линия для родственников солдат РФ, которые вторглись на территорию Украины.

Также сообщалось, что военные РФ, попавшие в плен, призывают остановить войну. Также ВСУ показали переписку уничтоженного военного РФ. Отмечается, что солдаты знали, что ехали убивать украинцев.