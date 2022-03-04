В Мариуполе ситуация сложная, из Волновахи идет эвакуация

В некоторых регионах Донецкой области гуманитарная катастрофа. На линии соприкосновения бои идут практически во всех городах. Об этом заявил глава ОВА Павел Кириленко в эфире UAразом.

"Жарче всего в Волновахе и Мариуполе. Из Волновахи и района эвакуировали около одной тысячи человек, но противник бьет по колоннам автомобилей", - сказал губернатор.

По его словам, в Мариуполе нет электроэнергии и водоснабжения. Также нет возможности молоть зерно и выпекать хлеб. Продукты заканчиваются. Особенно сложная ситуация с питанием в центре области. Там проблемы с подвозом продуктов питания в малых городах.

В городе десятки жертв среди мирного населения и свыше 200 раненых. Войска РФ бьют в большинстве по гражданским.

По данным Нацполиции, эвакуация длится уже третьи сутки. За это время из Волновахи удалось вывезти около 800 мирных жителей. В частности, сегодня правоохранители эвакуировали около 100 человек. Преимущественно это женщины с детьми, самым маленьким - около года.

"В момент, когда люди садились в автобусы, враг начал вблизи обстрел из Градов. По дороге полицейские подобрали в селах еще две семьи, умолявшие о помощи. Эвакуированных разместили в городах, где нет обстрелов, о них заботятся местные власти и волонтеры. Беженцев снабжают продуктами и предметами первой необходимости", - добавили в полиции.

Напомним, накануне мэр Мариуполя заявил о кровавом терроре в городе. Российские захватчики стреляют по мирному населению.