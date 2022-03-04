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Украина
3 марта 22, 23:20
Сумщина сейчас - территория ада - губернатор
Сумщина
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По словам главы ОВА, Сумскую область на данный момент сокрушительно бомбят российские войска.

Российские войска продолжают бомбить Сумщину. Ахтырка осталась без отопления и электроэнергии. Об этом заявил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире телеканала Рада.

"Сейчас идет бомбардировка пригорода города Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас - территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска", - сказал он.

По словам Живицкого, в Ахтырке полностью уничтожено машинное отделение Ахтырской ТЭЦ, в связи с этим город остался без отопления, электроэнергии.

"Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", - добавил губернатор.

Также он рассказал, что 3 марта бомбардировка Сум началась около 18:00.

"Бомбят Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто уничтожают гражданское население", - сказал глава ВГА.

"Это уже не Путин. Путин - безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины. Просто непонятно почему. Несмотря на то, что у нас разрушена половина Ахтырки, несмотря на то, что у нас уже тысячи погибших, украинцы не остановятся. До последнего человека. Пока будет последний живой украинец, он добьется того, что России как страны не будет. Либо россияне выйдут на улицы и остановят этот геноцид, либо мы придем и отомстим", - заключил Живицкий.

Напомним, ранее сегодня Живицкий сообщил, что российская авиация обстреливает жилые кварталы города.
Korrespondent
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