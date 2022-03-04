Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 марта 22, 23:24
Украины и РФ договорились по гуманитарным вопросам
Михаил Подоляк.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

В Беларуси в четверг, 3 марта, завершился второй раунд переговоров Украины и России по завершению войны.

По итогам встречи в украинской делегации сообщили, что не получили результатов, на которые рассчитывали, поэтому будет третий раунд переговоров.

"К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении, там драматическая ситуация с продуктами, медикаментами, эвакуацией мирного населения", - советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного, гражданского населения, а так же для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможность временного прекращения огня, на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть, не везде, а только в тех местах, где будут находиться гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращения огня. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - пояснил Подоляк.

Представитель РФ Владимир Мединский сообщил, что во время второго раунда переговоров обсудили три вопрос: военный, международно-гуманитарный и вопрос о будущем политическом урегулировании конфликта.
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Венгрия разблокировала поставки ПВО Украине - СМИ
noimageВесь мир опоздал с помощью Украине - Зеленский о войне
noimageБез ядерного конфликта. Как НАТО помочь Украине
noimageСумщина сейчас - территория ада - губернатор
noimageВ Мариуполе ситуация сложная, из Волновахи идет эвакуация
Лента новостей