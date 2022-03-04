Весь мир опоздал с помощью Украине - Зеленский о войне

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями иностранных СМИ.

Отвечая на вопрос американского корреспондента относительно того, не опоздал ли президент США с помощью Украине на фоне российского вторжения, заявил, что весь мир опоздал с этой помощью Украине.

"Вопрос не только в президенте Байдене, вопрос в нерешительности всего мира. И я вам говорю откровенно, что все эти шаги, а мир сильнее военных Путина… Очень не хотелось бы, чтобы какие-либо решения относительно дипломатии, Европы, НАТО, Украины и нашей независимости, ядерного оружия, о котором мы услышали, или вероятности ядерного удара – не хотелось бы, чтобы это зависело только от этой команды, которая родила, живет и умрет в военной форме. Потому что есть решения, которые принимаются дипломатами", - заявил Зеленский.

По его словам, военные должны защищать и не должны наступать.

"Весь мир опоздал с Украиной. И пусть они простят меня. И им про это сказал их народ, не мой. Вы видите, что на всех площадях мира происходит. Люди выходят и поддерживают. Весь мир должен знать, что он опоздал с этой политикой", - сказал президент.

Недавний разговор с президентом США Джозефом Байденом Зеленский назвал положительным.

"У нас был хороший контакт. Я могу сказать вам правду: жаль, что такой разговор состоялся после начала войны, а не до нее. Мы можем теперь часто разговаривать", - отметил он.

Ранее сообщалос, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet