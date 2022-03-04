Венгрия разблокировала поставки ПВО Украине - СМИ

Венгрия разблокировала поставки систем противовоздушной обороны производства стран-членов НАТО для Украины. Об этом пишет Униан 3 марта, другие подробности не приводятся.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторно заявил, что Будапешт не планирует помогать Украине оружием и не разрешит транзит военной помощи от других союзников через свою территорию.

Он отметил, что первоочередным приоритетом остаются "жизнь и безопасность венгерского народа", в том числе венгров Закарпатья.

"Мы не можем и не будем принимать никаких решений, которые могут спровоцировать кого-то выбрать целью населенные пункты или людей в Венгрии, или венгров и украинцев Закарпатья. Для Венгрии крайне важно остаться вне этой войны. В то же время Украина - наш друг, она в беде, а тем, кто в беде, нужно оказать помощь", - отметил Орбан.

Он также заявил о том, что Венгрия начала "одну из самых крупных гуманитарных операций в истории".

"Для начала мы присылаем продукты питания, средства гигиены и детские товары общей стоимостью 600 миллионов форинтов (1,58 миллиона евро)", - добавил Орбан.