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Украина
4 марта 22, 23:28
Обращение Зеленского к народам Европы: Не молчите
Зеленский
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Зеленский обратился к народам Европы с просьбой поддержать Украину, не молчать и выходить на улицы
Президент Владимир Зеленский обратился к участникам акций в поддержку Украины, которые прошли сегодня в разных странах мира. 

Три цитаты из обращения Владимира Зеленского к митингам в Тбилиси, Франкфурте, Лионе, Париже, Праге и Вильнюсе сегодня:

1. "У меня три минуты обращения к вам. Первую я хочу отдать молчанию и почтить память всех погибших – наших военных, спецслужбистов, полицейских, разведчиков, пожарных. Тех, кто отдал свою жизнь, кто сейчас среди нас – но мы их уже не видим".

2. "Вторую минуту выступления я также хочу предоставить молчанию. В честь наших гражданских – взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой".

3. "Третью минуту я отдам вам, народам Европы. Не молчите! Выходите на улицы. Поддержите Украину – мы нуждаемся в этом! Поддержите нашу свободу, ведь это – победа. Победа не только над российскими военными, но и света над тьмой, добра над злом… Если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа".

liga.net
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