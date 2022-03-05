Обращение Зеленского к народам Европы: Не молчите





Три цитаты из обращения Владимира Зеленского к митингам в Тбилиси, Франкфурте, Лионе, Париже, Праге и Вильнюсе сегодня:



1. "У меня три минуты обращения к вам. Первую я хочу отдать молчанию и почтить память всех погибших – наших военных, спецслужбистов, полицейских, разведчиков, пожарных. Тех, кто отдал свою жизнь, кто сейчас среди нас – но мы их уже не видим".



2. "Вторую минуту выступления я также хочу предоставить молчанию. В честь наших гражданских – взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой".



3. "Третью минуту я отдам вам, народам Европы. Не молчите! Выходите на улицы. Поддержите Украину – мы нуждаемся в этом! Поддержите нашу свободу, ведь это – победа. Победа не только над российскими военными, но и света над тьмой, добра над злом… Если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа".



