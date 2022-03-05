Пентагон: Под Киевом стоит огромная колонна РФ

В 25 километрах от Киева стоит огромная колонна российских войск. Об этом сообщает Пентагон, передает Польское радио.

Отмечается, что на данный момент колонна не движется в сторону Киева. Речь якобы идет о колонне протяженностью в несколько десятков километров. Она была замедлена украинскими атаками и взрывом одного из мостов.

Также российские войска находятся под Черниговом и Харьковом на севере страны, но продолжают наступление на юге. При этом Мариуполь остается под контролем Украины, а признаки готовящейся атаки на Одессу пока не наблюдаются.

Ранее в Генштабе сообщили, что основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.