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Новости
Украина
4 марта 22, 23:32
Пентагон: Под Киевом стоит огромная колонна РФ
российские войска
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Колонна российских войск находится в 25 км от украинской столицы и в сторону Киева не движется.

В 25 километрах от Киева стоит огромная колонна российских войск. Об этом сообщает Пентагон, передает Польское радио.

Отмечается, что на данный момент колонна не движется в сторону Киева. Речь якобы идет о колонне протяженностью в несколько десятков километров. Она была замедлена украинскими атаками и взрывом одного из мостов.

Также российские войска находятся под Черниговом и Харьковом на севере страны, но продолжают наступление на юге. При этом Мариуполь остается под контролем Украины, а признаки готовящейся атаки на Одессу пока не наблюдаются.

Ранее в Генштабе сообщили, что основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.
Korrespondent
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