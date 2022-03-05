МАГАТЭ срочно проверит захваченные АЭС в Украине

МАГАТЭ планирует срочно прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции. Также предполагается провести проверку в оккупированной зоне ЧАЭС. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Радио Свобода.

По словам Гросси, Украина обратилась в агентство с запросом о немедленной помощи, после того как российские военные захватили ЗАЭС.

Он отметил, что эта поездка "будет нелегкой", но считает ее возможной.

Сообщается, что главной целью такой поездки являются переговоры. Обе стороны получили предложение и обдумывают его.

Рафаэль Мариано Гросси предложил посетить Чернобыльскую зону и встретиться с представителями российской и украинской стороны.

"Есть несколько технических характеристик, которые делают желательным сделать это там, чтобы иметь лучшие идеи, и также чтобы быть более эффективным с точки зрения дипломатии. Конечно, в конце концов, может быть много разных форматов. Мы хотим показать здесь готовность МАГАТЕ двигаться и делать что-то, а не просто "твитить" и говорить что-то из Вены", - отметил Гросси.

Он выразил готовность поехать в Чернобыль как можно скорее.

"Имея в виду, что происходит, и риски, которым мы подвергаемся, ... я сообщил России и Украине о своей готовности поехать в Чернобыль как можно скорее. Идея, по этой моей инициативе как главы МАГАТЭ, состоит в том, чтобы достичь рамочного решения и компромисса, который позволит не скомпрометировать эти принципы, на которые мы все подписались", – пояснил он.

Гросси подтвердил, что снаряд в Запорожскую АЭС попал со стороны российских войск.

Он привел данные государственного предприятия Энергоатом, согласно которым ситуация на Запорожской атомной электростанции "до сих пор очень напряженная".

По словам главы МАГАТЭ, только один из энергоблоков работает на 60% мощностей. Как ему известно, два сотрудника охраны получили ранения.

Гросси отметил семь принципов управления атомными объектами, первый из которых – физическая целостность мощностей – на ЗАЭС уже нарушен.

"Нам повезло, что не было утечки радиации и целостность самих реакторов не была скомпрометирована, в отличие от станции в более широком смысле. Но очевидно, что когда все мы соглашаемся с этими принципами, слова должны что-то означать, и мы должны действовать соответственно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что запорожская атомная станция стабильно работает, несмотря на захват российскими войсками.

Напомним, в бою за ЗАЭС погибли трое нацгвардейцев, еще двое были ранены.