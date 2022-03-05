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Новости
Украина
4 марта 22, 23:38
В ОП советуют готовиться к "войне на истощение"
Алексей Арестович
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Обстрелы и авиауары по украинским городам могут усилиться, считает Советник главы ОП Арестович.
Обстрелы и авиауары по украинским городам могут усилиться, считает Советник главы ОП Арестович.

Советник главы Офиса презиента Алексей Арестович считает, что "бомбежки и обстрелы украинских городов могут усилиться" и советует украинцам готовиться к "войне на истощение". Об этом он сообщил в своем видеообращении. 

По его словам, фаза эйфории прошла и начинается фаза системной работы.

"По поводу боевого духа. Организм и психика к десятому дню подъедает свои запасы.
Фаза «эх, не поспим, поедим потом» заканчивается. Возвращайтесь к системной поддержке своей работоспособности. Впереди - долгий путь", - сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что на переговорах о прекращегнии войны Россия снижает требования к Украине.
Korrespondent
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