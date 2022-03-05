В ОП советуют готовиться к "войне на истощение"

Советник главы Офиса презиента Алексей Арестович считает, что "бомбежки и обстрелы украинских городов могут усилиться" и советует украинцам готовиться к "войне на истощение". Об этом он сообщил в своем видеообращении.

По его словам, фаза эйфории прошла и начинается фаза системной работы.

"По поводу боевого духа. Организм и психика к десятому дню подъедает свои запасы.

Фаза «эх, не поспим, поедим потом» заканчивается. Возвращайтесь к системной поддержке своей работоспособности. Впереди - долгий путь", - сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что на переговорах о прекращегнии войны Россия снижает требования к Украине.