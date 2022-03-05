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Новости
Украина
5 марта 22, 00:23
Зеленский: Отныне смерти украинцев на совести НАТО
Владимир Зеленский
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Украинцы во время вторжения врага, ответили как умеют в моменты наивысшей опасности - показали стойкость и героизм.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО своим отказом предоставить Украине бесполетную зону, по сути дала "зеленый свет" для бомбардировки украинских городов. Об этом в пятницу, 4 марта, говорится в новом видеообращении главы государства.  
 
"Сегодня НАТО дала "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, однако.
Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить страны Североатлантического союза. От нас вы не сможете защититься литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу", - сказал президент Украины.

Он отметил, что НАТО знает о планах врага усилить наступление. 

"Девять дней мы видим жестокую войну. Разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную человеческую жизнь и хотят, все это продолжать. Зная, что новые удары и жертвы не минуемы, НАТО сознательно решило не закрывать небо над Украиной", - сказал президент.

Он подчеркнул, что закрытое небо над Украиной не может спровоцировать прямую агрессию РФ против НАТО.

"Это самогипноз, тех кто слабый и неуверенный внутренне", - подчеркнул Зеленский. 

"Но я благодарен нашим друзьям. Там много наших друзей и партнеров. Мощных партнеров. Тем, кто помогает нашему государству, невзирая ни на какие решения. С первого дня вторжения и, уверен, до победы. Поэтому, мы не чувствуем себя одинокими. Мы продолжаем бороться", - добавил он. 


Напомним, есть страны, которые готовы обеспечить защиту украинского неба в войне против России.

Источник: korrespondent.net
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