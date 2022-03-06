В Луганской области оккупанты расстреляли мирный митинг

В поселке Новопсков Луганской области российские оккупанты стреляли в мирный митинг местных жителей, которые не хотят видеть в своем поселке военных РФ. Три человека получили огнестрельные ранения. Об этом сообщил глава Новопсковской территориальной громады Вадим Гаев.

"Оккупанты расстреляли мирную акцию, которая пришла с требованием покинуть наш поселок. Таких преступлений никогда не было на Новопсковщине. Чтобы людей расстреливали из автоматов. Получили огнестрельные ранения три человека и один получил побои", – написал Гаев.

Сейчас все потерпевшие находятся в Новопсковской больнице. Они получают медицинскую помощь. Их состояние – средней тяжести.

Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео расстрела.

"Уважаемые жители общины, я призываю каждого из вас соблюдать осторожность! Мы все должны теперь понимать, кто эти "люди". Это оккупанты, это преступники! Еще хочу повторить очень важную вещь: никаких переговоров с этими преступниками не будет! Призываю вас, чтобы никто не стал жертвой действий оккупантов, максимально быть осторожными", – написал глава громады.