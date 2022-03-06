Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 марта 22, 22:09
В Луганской области оккупанты расстреляли мирный митинг
митинг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В поселке Новопсков Луганской области российские оккупанты стреляли в местных жителей, которые не хотят видеть в своем поселке военных РФ

В поселке Новопсков Луганской области российские оккупанты стреляли в мирный митинг местных жителей, которые не хотят видеть в своем поселке военных РФ. Три человека получили огнестрельные ранения. Об этом сообщил глава Новопсковской территориальной громады Вадим Гаев.

"Оккупанты расстреляли мирную акцию, которая пришла с требованием покинуть наш поселок. Таких преступлений никогда не было на Новопсковщине. Чтобы людей расстреливали из автоматов. Получили огнестрельные ранения три человека и один получил побои", – написал Гаев.

Сейчас все потерпевшие находятся в Новопсковской больнице. Они получают медицинскую помощь. Их состояние – средней тяжести.

Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео расстрела.

"Уважаемые жители общины, я призываю каждого из вас соблюдать осторожность! Мы все должны теперь понимать, кто эти "люди". Это оккупанты, это преступники! Еще хочу повторить очень важную вещь: никаких переговоров с этими преступниками не будет! Призываю вас, чтобы никто не стал жертвой действий оккупантов, максимально быть осторожными", – написал глава громады.
liga.net
Ещё по теме:
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный
На Донбассе пять обстрелов, двое раненых
Пункт пропуска Счастье закрыли из-за обстрелов
Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военный
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина выдержала самую трудную волну наступления
noimageПод Николаевом разгромили подразделение предателей из Крыма
noimageВторжение – не импровизация Путина
noimageВ Киеве провели пресс-конференцию с пленными военными РФ
noimageЗеленский записал новое обращение – видео
Лента новостей