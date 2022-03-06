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Украина
5 марта 22, 22:22
Сорван план РФ по созданию "республик" на западе Украины
арест
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В так называемую "Федеративную республику Украина" должны были войти пять областей, отметили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ сорвали планы России по созданию новых "народных республик" в западных регионах Украины. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 5 марта.

В частности, в так называемую "Федеративную республику Украина" должны войти следующие области: Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области.

"Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ задержала организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области, которые в западных и центральных областях должны были завербовать более полутысячи предателей.

"Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти", – заявили в спецслужбе.

После этого, по данным СБУ, планировалось захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу так называемых "Л/ДНР", а затем объединить в новое подконтрольное России государство.

"Сообщники мятежника дали показания на него, с организатором проводятся следственные действия", – отметили в ведомстве.





Теперь предателю и его пособникам грозит 10лет тюрьмы по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст.109 УК Украины).
Korrespondent
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