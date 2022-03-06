Войска РФ покинули центр Энергодара

Российские военные покинули центр Энергодара в Запорожской области, но при этом все еще контролируют периметр города. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Отметим, что несколько минут ранее глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что российские захватчики покинули Энергодар: "Российские войска из города вышли, снова восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.

"Правда, ночь провели страшную, там разграбили все, просто армия гопников. То за телефон убили в Бердянске, то украли ноутбуки. Зачем им в поле ноутбук вообще не понятно. Возобновленная работа, есть определенные потребности. Сейчас будем пытаться сделать гумконвой и доставить горючее в Энергодар", - написал он.

Но в тоже время, Орлов сообщил, что информация, которую ранее опубликовали в ОГА о том, что россияне покинули город, не соответствует действительности и враг все еще контролирует периметр города.

"К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС", - написал мэр.

По словам Орлова, городские власти организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара.

Также в Энергоатоме показали, что происходило ночью 4 марта на блочном щите управления третьего энергоблока Запорожской АЭС, когда российские оккупанты обстреливали станцию Персонал через громкоговоритель и систему оповещения пытался "достучаться" до захватчиков:

"Прекратите стрельбу по ядерно опасному объекту! Вы ставите под опасность безопасность всего мира!", - слышно на видео.

Как известно, сейчас крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под властью оккупантов. В результате штурма станции в ночь на пятницу погибли три украинских защитника, еще двое получили ранения.