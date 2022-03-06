Анонсирован третий раунд переговоров Украина-РФ

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в субботу, 5 марта.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал Арахамия.

Ранее украинские переговорщики заявили о тяжелых переговорах между Украиной и Россией. Но украинская сторона не пойдет на уступки, которые могут принизить борьбу украинцев с агрессором, заверил Подоляк.

Напомним, 3 марта проходил второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Ключевыми вопросами в повестке дня были немедленное прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей.

Позже советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на переговорах о прекращении войны Россия снижает требования к Украине.