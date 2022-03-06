Кулеба и Блинкен встретились на польской границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 5 марта, провели встречу на украинско-польской границе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Как указано, глава украинской дипломатии прибыл на место переговоров с украинской стороны, а его американский коллега - со стороны Польши. Стороны обсудили дальнейшие болезненные санкции против России, поставка дополнительного оружия для защиты Украины, изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства.

Кроме того, собеседники обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, в том числе в защите неба от российской авиации и ракет, бомбящих жилые кварталы городов и гражданских людей, согласовали дальнейшие шаги по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе.





"Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на Народную войну за свою землю, и правда на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, поставлять необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней", - сказал Кулеба собеседнику.





Украинский министр выразил благодарность за и беспрецедентные и быстрые шаги США и партнеров в защиту Украины в течение десяти дней российского вторжения, в частности, предоставление оружия.





Блинкен, в свою очередь, подтвердил, что США готовы продолжить оборонную поддержку Украины и рассматривают возможности дополнительного усиления ее оборонных способностей. Он обратил внимание на беспрецедентную глобальную волну поддержки Украины в мире.





"Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украина не существует как независимое государство. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победит. Я говорю это прямо. Я согласен с министром Кулебой, что вопрос в цене победы. США настроены приложить максимум усилий, чтобы оно было как можно меньше", подчеркнул он.





Как сообщалось, более 70% американцев - и республиканцы, и демократы - поддерживают остановку закупок российской нефти и газа, а также закрытие неба над Украиной.