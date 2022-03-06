Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 марта 22, 13:22
Под Николаевом разгромили подразделение предателей из Крыма
украинская армия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Владимир Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть, отметили в спецслужбе.

Большинство из личного состава разгромленной под Николаевом батальонно-тактической группы российских войск – бывшие украинские военные, которые в 2014 году перешли на сторону РФ в Крыму. Об этом сообщает СБУ в воскресенье, 6 марта.

"Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму", – говорится в сообщении.

Указано, что с тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

"Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину".

По информации украинской спецслужбы, также СБУ захватила документы военных РФ с таблицами позывных, номерами мобильных телефонов, флеш-носителями, SIM-картами и личными документами захватчиков.

Накануе сообщалось, что российские войска выбиты из Николаева. Войска агрессора отступили в направлении Херсона. Также украинские войска нанесли удар по россиянам, которые обстреливали Николаев из РСЗО Смерч.

Korrespondent
Ещё по теме:
Минздрав озвучил число погибших за два дня войны
МВД Украины опубликовало перехваты разговоров военных РФ
Сумщина сейчас - территория ада - губернатор
МАГАТЭ срочно проверит захваченные АЭС в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина выдержала самую трудную волну наступления
noimageВторжение – не импровизация Путина
noimageВ Киеве провели пресс-конференцию с пленными военными РФ
noimageЗеленский записал новое обращение – видео
noimageКулеба и Блинкен встретились на польской границе
Лента новостей