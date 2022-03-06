Под Николаевом разгромили подразделение предателей из Крыма

Большинство из личного состава разгромленной под Николаевом батальонно-тактической группы российских войск – бывшие украинские военные, которые в 2014 году перешли на сторону РФ в Крыму. Об этом сообщает СБУ в воскресенье, 6 марта.

"Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму", – говорится в сообщении.

Указано, что с тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

"Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину".

По информации украинской спецслужбы, также СБУ захватила документы военных РФ с таблицами позывных, номерами мобильных телефонов, флеш-носителями, SIM-картами и личными документами захватчиков.

Накануе сообщалось, что российские войска выбиты из Николаева. Войска агрессора отступили в направлении Херсона. Также украинские войска нанесли удар по россиянам, которые обстреливали Николаев из РСЗО Смерч.

