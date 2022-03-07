Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 марта 22, 19:39
РФ обстреляла Винницу с Черного моря. Видео
Винница, аэропорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Воздушные силы Украины уточнили, что ракеты, разрушившие винницкий аэропорт, прилетели не из Приднестровья, а из акватории Черного моря.

Окупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Винница с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, удар по аэродрому Винница наносился с южного направления. По уточненной информации - из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95 мс или Ту-160.

Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, до 5500 км. Спикер ПС ВСУ напомнил, что в Виннице – аэродром совместного использования, который эксплуатируют и военные, и гражданские.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.

Число жертв среди гражданских и военных уточняется.



Ранее сообщалось, что российский агрессор подверг ракетному удару аэропорт Винница и воинскую часть в селе Гавришовка возле областного центра.


Korrespondent
Ещё по теме:
МВД Украины опубликовало перехваты разговоров военных РФ
Мир был на грани ядерной катастрофы – посол США в ООН
МАГАТЭ срочно проверит захваченные АЭС в Украине
Украина. 200 часов войны России против Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
DW: Польша отказалась посылать Украине истребители
noimageМакрон поговорил с Зеленским
noimageОккупанты РФ уже убили в Украине 38 детей – Зеленская
noimageНАТО не готово включить Украину в ближайшие 5−10 лет
noimageБоевой нардеп показал разбитую колонну россиян – видео
Лента новостей