РФ обстреляла Винницу с Черного моря. Видео

Окупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Винница с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, удар по аэродрому Винница наносился с южного направления. По уточненной информации - из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95 мс или Ту-160.

Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, до 5500 км. Спикер ПС ВСУ напомнил, что в Виннице – аэродром совместного использования, который эксплуатируют и военные, и гражданские.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.

Число жертв среди гражданских и военных уточняется.







