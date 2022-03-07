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Новости
Украина
6 марта 22, 20:00
Нардепов зовут участвовать в эвакуациях по зеленым коридорам
Ирпень эвакуация
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Украинские депутаты также предлагают поучаствовать в эвакуациях депутатов Европарламента.

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия прислал сообщение в чат депутатской фракции с призывом записываться в группы для сопровождения людей в гуманитарных коридорах, сообщает Украинская правда.

"Коллеги, в связи с постоянным срывами и обстрелами в гуманитарных коридорах – я принял решение лично сопровождать процесс эвакуации. Прошу Марию Мезенцеву также разослать по всем депутатам Европарламента такое же предложение. Если будут бомбить мирных людей, пускай бомбят и нас", - говорится в сообщении Арахамии. 

Арахамия призвал депутатов записаться в списки на сопровождение.

"Посмотрим списки и будем пробовать организовать. Работа опасна для жизни. Подумайте дважды готовы ли рисковать", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, что россияне систематически срывают эвакуацию мирного населения. В частности, 6 марта в Мариуполе "зеленый коридор" для гражданских во вторй раз сорвали обстрелы россиян.
Korrespondent
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