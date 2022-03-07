Нардепов зовут участвовать в эвакуациях по зеленым коридорам

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия прислал сообщение в чат депутатской фракции с призывом записываться в группы для сопровождения людей в гуманитарных коридорах, сообщает Украинская правда.
"Коллеги, в связи с постоянным срывами и обстрелами в гуманитарных коридорах – я принял решение лично сопровождать процесс эвакуации. Прошу Марию Мезенцеву также разослать по всем депутатам Европарламента такое же предложение. Если будут бомбить мирных людей, пускай бомбят и нас", - говорится в сообщении Арахамии.