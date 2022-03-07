НАТО не готово включить Украину в ближайшие 5−10 лет

Руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде, глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что страны НАТО не готовы даже обсуждать вопрос о том, чтобы Украина вступила в Альянс в ближайшие 5 или 10 лет. Он добавил, что украинские власти не будут бороться только за факт существования самой заявки на вступление.

"Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о том, чтобы мы вступили в НАТО в ближайшие 5 или 10 лет. Мы бы не боролись за заявку на вступление в НАТО, мы бы боролись за результат, но не за процесс", – сказал Арахамия в интервью Fox News.





По его словам, "мы готовы обсуждать какие-то "ненатовские" модели, но обсуждать это нужно не только с Россией".





"Например, речь может идти о прямых гарантиях (безопасности) со стороны разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, возможно, Германия и Франция. Мы открыты для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в двусторонних дискуссиях с Россией, но и с другими партнерами", – сказал нардеп.





Украина подала заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2008 году. 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла поправки к Конституции, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.





Напомним, что Украина требует от НАТО закрыть небо над Украиной, но альянс отказывается это делать.







