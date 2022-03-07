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Украина
7 марта 22, 00:09
DW: Польша отказалась посылать Украине истребители
истребитель
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Правительство Польши отказывается посылать Украине истребители и не даст разрешения на использование своих аэродромов.

Польша не посылает истребителей в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов. Об этом сообщает DW в Twitter со ссылкой на правительство в Варшаве.

При этом госсекретарь США Блинк сообщил, что США и Польша обсуждают этот вопрос.

Позже премьер-министра Польши в Twitter подтвердил, что Варшава не планирует предоставлять Киеву истребители. Также она не позволяет использовать свои аэродромы. По словам Матеуша Моравецкого, Польша оказывает важную помощь в других сферах. Поэтому истребители МиГ-29 не будет отправлять.

Польща не надсилатиме винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів. Про це заявив уряд у Варшаві. Раніше держсекретар США Блінкен повідомляв, що США та Польща обговорюють це питання. https://t.co/PVje7PniZ6

— DW українською (@dw_ukrainian) March 6, 2022

Также он добавил, что все польские самолеты МиГ-29 находятся на своих базах. Они маркированы знаком военно-воздушных сил Польши в цветах красно-белого государственного флага.

Ранее Блинкен сообщил, что США дали "зеленый свет" странам НАТО в случае, если они решат предоставить истребители Украине. 
Korrespondent
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