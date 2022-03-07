Авиаударами по Украине руководит генерал Суровикин

Авиаударами по городам Украины руководит генерал Сергей Суровикин, командующий Военно-космическими силами россии. В 1991-м году он руководил колонной, которая давила людей в Москве, а в 2014-м отправлял танки на Донбасс, передает The Insider.

Отмечается, что Суровикин в 1987 году окончил Омское высшее командное военное училище, через четыре года стал комбатом в Таманской дивизии.

В августе 1991 года по решению ГКЧП лично руководил колонной бронетехники, которая давила людей во время путча, тогда погибли три россиянина.

В 2014 году он был командующим войсками Восточного военного округа, работал в Ростовской области, руководил отправкой на Донбасс подчиненных ему танковых частей.

В 1995 году Суровикин был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении нескольких преступлений. Его обвиняли в пособничестве, приобретении, сбыте, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения. Ему грозило до восьми лет тюрьмы, но получил Суровикин лишь один год условно.

В 2017-м стал главкомом ВКС РФ. Получил ордена за войну в Сирии. В 2021-м президент РФ Владимир Путин дал ему звание генерала армии.