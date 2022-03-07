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7 марта 22, 09:26
Ночная авиабомбардировка Харьковщины: 8 жертв
Харьков
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Россия начала наносить авиаудары вчера вечером, в результате разрушены или частично разрушены 11 зданий.

В результате авиабомбардировки в Харьковской области в ночь на 7 марта погибли по меньшей мере 8 человек, разрушены многоэтажки, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Об этом сообщает местное управление ГСЧС.

Уточняется, что массовая авиабомбардировка началась в 19:15. Около 300 спасателей выезжали более 60 раз для тушения пожаров и разборки завалов.

Из-за бомб масштабные пожары охватили 21 здание в центральной части города: были разрушены или частично разрушены 11 зданий.

Огонь также охватил музыкальное училище на гимназической набережной, жилые дома на переулке Карбышева, многоэтажные жилые дома, студенческие общежития и медучреждение на Московском проспекте. На Майдане Героев Небесной сотни горели четыре жилых здания.

Во время тушения пожаров и разборки завалов спасатели эвакуировали более 200 человек. Из-под завалов извлекли тела восьми человек. 


Ранее сообщалось, что в Харьковской области за время войны с Россией от ранений в результате артобстрелов и боевых действий погибли 188 людей. Среди них 122 гражданских, в том числе 5 детей.
Korrespondent
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