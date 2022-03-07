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Украина
7 марта 22, 09:40
Войска России обстреляли Николаев: горят жилые дома
Николаев
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Войска России обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня.

Войска России обстреляли Николаев, горят жилые дома. Об этом сообщают областное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Суспільне Миколаїв.

В ГСЧС отмечают, что оккупанты били по жилым кварталам Николаева и пригорода. Спасатели ликвидируют пожары.




По данным Суспільне, обстрел начался около 05:15. Российские войска били из реактивных систем залпового огня. Журналисты также показали кадры горящих домов.

ДОПОЛНЕНО В 07:49. В ГСЧС сообщили, что в результате ударов возникло пять пожаров в жилом секторе и на объектах промышленности Заря – Машпроект. Масштабы разрушений уточняются.

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал, что в городе осталось много неразорвавшихся боеприпасов. Он призвал горожан ни в коем случае не подходить к ним, не поднимать и не пытаться самостоятельно передвинуть. Надо звонить пиротехникам на 101, 102.
liga.net
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