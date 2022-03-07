Под Киевом оккупанты обстреляли эвакуационный автобус – фото

Сегодня, 7 марта, вблизи села Лютеж Вышгородского района Киевской области оккупанты обстреляли из минометов автобус, на котором планировалось эвакуировать местных жителей. Ранен водитель – военнослужащий Нацгвардии. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Начато расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушения законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).





Кроме того, утром 7 марта оккупанты обстреляли село Бышев Фастовского района. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, уничтожены транспортные средства.

В селе Победа Бучанского района военные РФ совершили вооруженное нападение на мирное население и открыли огонь по зданиям населенного пункта. В селе Мощун из стрелкового оружия ранен местный житель. В Ирпене огнестрельное ранение получила женщина.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.