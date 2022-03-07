Мединский о переговорах: Поставили вопрос ребром

Во время третьего раунда переговоров по прекращению войны в Украине делегация РФ поставила вопрос о гуманитарных коридорах ребром. Об этом сообщил помощник российского президента Владимир Мединский.

"Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими военными на местах распоряжений их командования и их администрации. Мы поставили вопрос ребром", - сказал он.

Мединский также надеется, что "с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают".

Ранее советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.