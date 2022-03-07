РФ кинула в бой все силы, собранные на границах Украины

Высокопоставленное должностное лицо министерства обороны США заявило, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины, сообщает CNN.

В Пентагоне зафиксировали, что Россия запустила более 625-ти ракет по Украине.

Чиновник сказал, что хотя за воздушное пространство над Украиной все еще идет борьба, США оценивают, что президент Украины Владимир Зеленский имеет "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США и другие государства-члены НАТО уже отправили Украине 17 тысяч противотанковых ракет и 2 тысячи зенитных ракет Stinger.

Накануне в Пентагоне оценивали, что Россия выпустила по Украине 600 ракет и использовала 95% накопленной на границах мощности.