Завершился третий раунд переговоров Украины и РФ

Третий раунд переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной подошел к концу, сообщил советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.

"Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - заявил Подоляк.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH



