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Новости
Украина
7 марта 22, 21:55
Завершился третий раунд переговоров Украины и РФ
переговоры
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По итогам переговоров есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Третий раунд переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной подошел к концу, сообщил советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк. 

"Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - заявил Подоляк.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Он отдельно подчеркнул, что консультации будут продолжены до достижения положительного результата. 
 
Напомним, что накануне третьего раунда переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова остановить агрессию против Украины "в один момент", в случае выполнения Киевом требований Кремля. Среди этих требования - признать Крым российским, а "ЛДНР" - "независимыми государствами, внести поправки в Конституцию с отказом от претензий на вступление в "какой-либо блок". 

 

Он отдельно подчеркнул, что консультации будут продолжены до достижения положительного результата.
Korrespondent
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