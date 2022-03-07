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Украина
7 марта 22, 22:20
ПВО сбила над Киевом два вражеских самолета – Залужный
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Противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ сбила над Киевом два самолета оккупантов

Над Киевом вечером 7-го марта сбиты два российских самолета. Украинские военные сбили вражеские воздушные судна в течение одного часа.
Второй самолет сбит в воздушном бою

Первый самолет Воздушно-космических сил России был сбит над Киевом в 20:30. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный отметил удачную работу противовоздушной обороны ВСУ.

Второй вражеский самолет был сбит в 21:20 в окрестностях Киева. Сообщается, что вражеский самолет был ликвидирован в воздушном бою.

Заметим, что по состоянию на утро 7 марта враг в войне против Украины потерял 46 самолетов и 68 вертолетов!
liga.net
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