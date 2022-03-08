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Новости
Украина
7 марта 22, 22:44
Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана
медаль Свободы Рональда Рейгана
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Награду медаль Свободы учредил фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям.

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила для президента Украины Владимира Зеленского медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Райан подчеркнул, что эта высокая награда отмечает лидерство Владимира Зеленского и несокрушимость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым президент Рейган посвятил свою жизнь.

Именно президент Рейган дал решительный толчок разрушению советской "империи зла" и проложил путь к свободе и демократии ее порабощенным народам на территории бывшего СССР.


Награду медаль Свободы учредил фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за "осуществление значительного и вечного вклада в развитие свободы в мире". За все время существования награды ее лауреатами стали лишь 10 человек, в том числе Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Пауэлл, Маргарет Тэтчер. Фонд президента Рональда Рейгана является частным и создан при жизни 40-го президента США. Его миссия – работать на сохранение ценностей и принципов, которые исповедовал президент Рейган, таких как: сохранение индивидуальных свобод, экономических возможностей населения, продвижение демократии и знаний о США в мире.

Как сообщалось, Владимир Зеленский продолжает призывать страны Запада закрыть небо над Украиной от российских самолетов и ракет.
Korrespondent
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