Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 марта 22, 21:55
Пленные россияне будут работать на экономику Украины – МВД
пленній
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В министерстве внутренних дел уверяют, что забота о военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику.

Пленные российские военные будут работать на восстановление экономики Украины, заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире украинских телеканалов.

Он заверил, что забота о военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику.

"Совершенно нет. Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции, то есть использование труда и т.п. То есть, все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины", - заявил Енин.

В то же время чиновник заверил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

"Именно это отличает нас от российского агрессора", – подчеркнул он.

Напомним, что Специалисты аппарата СНБО Украины разработали сайт Оккупант, предоставляющий информацию о российских военнопленных. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Зеленский подписал указ об обеспечении жильем ветеранов
В МВД заявили о возможности миграционного кризиса
В "ДНР" зарезали украинского пленного – Денисова
В ТКГ оценили шансы на обмен пленными до конца года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Арестович: Российской армии в Украине конец
noimageВ Киев прибыли 40 тысяч добровольцев - журналист
noimageОккупанты ударили по общежитию и заводу в Житомире. видео
noimageХорошие новости. Из Сум эвакуированы мирные жители — ОП
noimageОбращение Зеленского в британском парламенте – видео
Лента новостей