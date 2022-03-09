Арестович: Российской армии в Украине конец

Атаки врага на крупные украинские города, включая столицу, осуществляются по инерции, отметил советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером во вторник, 8 марта, заявил, что не видит вариантов для российской армии в Украине, ее ждет гибель.





"Они еще движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты", - написал он в Facebook.





По его словам, атаки врага на украинские города, включая столицу, осуществляются также по инерции. При этом противнику не помогут те резервисты, которых пытаются "наскрести на Кавказе и кинуть сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России".





Арестович отметил, что если бы армия РФ не была армией трусов, то какой-то генерал предложил бы российскому президенту Владимиру Путину отступить и торговаться за захваченное, "искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица".





"Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет", - сделал вывод представитель ОП. Поскольку, объяснил он, не найдется такого генерала, Путин никого не слушает и, наконец, наши "партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться".





Арестович задался вопросом, известно ли захватчикам, находящимся на украинской земле, что в Крыму стартовала продажа квартир и что из полуострова экстренно вывезли семьи сотрудников ФСБ.





"Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнется сама История. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима", - предрек он.





По словам советника, нашим защитникам "еще придется пострелять. И еще будет страшно, и будет еще их продвижение вперед, и еще будет угроза Киеву, и будут еще авиационные и ракетные удары, и будут еще наши павшие".





"Но все это зомби-наступление - инерция армии мертвых. А мы - живые. И бьемся за живых. Во имя жизни", - подчеркнул он.





Напомним, за неполные две недели войны с Украиной Россия потеряла более 12 000 военных.



