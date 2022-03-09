Контрнаступление в Харьковской области – враг сбежал

Глава Харьковской области Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе 9 марта:





- За минувшие сутки российские оккупационные войска наносили более 50 артиллерийских ударов из реактивной системы залпового огня по районам – Алексеевка, Пятихаток, Северное шоссе, Белгородское шоссе, Холодная гора, Дергачев, Северная и Южная Салтовка.





- Примерно в 21.25 состоялся авианалет истребителей противника из города Белгород РФ на город Изюм. Но в результате действий подразделений противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют.





- Продолжаются боевые действия на Изюмщине. Противник приводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Береку.





- Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачей. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и РСЗО противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова. После неудачного сопротивления враг убежал, бросив тяжелое вооружение.





- Ночью в селе Андреевна Балаклейского района состоялся бой между пограничниками и диверсионно-разведывательными группами противника. В результате вражеская ДРГ была полностью разгромлена, одного из оккупантов взяли в плен.