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9 марта 22, 11:04
Контрнаступление в Харьковской области – враг сбежал
Харьков
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Враг сбежал и бросил тяжелое оружие.

Глава Харьковской области Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе 9 марта:

- Харьков полностью находится под обороной ВСУ. Враг не совершает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города. 

- За минувшие сутки российские оккупационные войска наносили более 50 артиллерийских ударов из реактивной системы залпового огня по районам – Алексеевка, Пятихаток, Северное шоссе, Белгородское шоссе, Холодная гора, Дергачев, Северная и Южная Салтовка. 

- Примерно в 21.25 состоялся авианалет истребителей противника из города Белгород РФ на город Изюм. Но в результате действий подразделений противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют. 

- Продолжаются боевые действия на Изюмщине. Противник приводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Береку. 

- Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачей. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и РСЗО противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова. После неудачного сопротивления враг убежал, бросив тяжелое вооружение. 

- Ночью в селе Андреевна Балаклейского района состоялся бой между пограничниками и диверсионно-разведывательными группами противника. В результате вражеская ДРГ была полностью разгромлена, одного из оккупантов взяли в плен. 
liga.net
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