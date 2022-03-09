Северодонецк пережил самое страшное время за время войны

Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы Луганской области. Обнаружены тела 10 погибших, ранения получили девять человек. Об этом в Telegram сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в течение 8 марта врагом были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино.

9 марта утром россияне вели обстрел жилого квартала Северодонецка между шоссе Строителей и ул. Курчатова – зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б и в станцию технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.

Вчера российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам:

ул. Б. Лещины, магазин "Стройка" и АЗС "Параллель", пр. Центральный, 40 (два пострадавших),

пр. Центральный, 49 (два пострадавших),

перекресток пр. Космонавтов и пр. Гвардейский (найден погибший),

ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службы, найдены двое погибших),

ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина),

пр. Химиков, 20 (найден погибший),

ул. Донецкая 46 а (пострадавший),

ул. Донецкая, 28 а (три пострадавших),

пр. Центральный, 40 (два пострадавших),

пр. Химиков, 34 (найден погибший),

ул. Менделеева, 43 (найден погибший),