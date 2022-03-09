Северодонецк пережил самое страшное время за время войны

Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы Луганской области. Обнаружены тела 10 погибших, ранения получили девять человек. Об этом в Telegram сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в течение 8 марта врагом были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино.
9 марта утром россияне вели обстрел жилого квартала Северодонецка между шоссе Строителей и ул. Курчатова – зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б и в станцию технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.
Вчера российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам:ул. Курчатова, 17 а (детский сад №42),
Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул. Менделеева, 27).
Обстреляны также ОШ № 4 в Лисичанске, дома в Рубежном (пр. Московский, 1) и Кременной (ул. Центральная 148 и ул. Партизанская, 36).