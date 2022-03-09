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9 марта 22, 11:15
Северодонецк пережил самое страшное время за время войны
Северодонецк
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В результате обстрелов обнаружены тела 10 погибших, ранения получили девять человек

Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы Луганской области. Обнаружены тела 10 погибших, ранения получили девять человек. Об этом в Telegram сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в течение 8 марта врагом были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино.

9 марта утром россияне вели обстрел жилого квартала Северодонецка между шоссе Строителей и ул. Курчатова – зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б и в станцию технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.

Вчера российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам:

ул. Курчатова, 17 а (детский сад №42), 
ул. Б. Лещины, магазин "Стройка" и АЗС "Параллель", пр. Центральный, 40 (два пострадавших),
пр. Центральный, 49 (два пострадавших), 
перекресток пр. Космонавтов и пр. Гвардейский (найден погибший), 
ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службы, найдены двое погибших), 
ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина), 
пр. Химиков, 20 (найден погибший), 
ул. Донецкая 46 а (пострадавший), 
ул. Донецкая, 28 а (три пострадавших),
пр. Центральный, 40 (два пострадавших), 
пр. Химиков, 34 (найден погибший), 
ул. Менделеева, 43 (найден погибший), 
пр. Гвардейский, 63 а (найден погибший).

Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул. Менделеева, 27). 

Обстреляны также ОШ № 4 в Лисичанске, дома в Рубежном (пр. Московский, 1) и Кременной (ул. Центральная 148 и ул. Партизанская, 36).
liga.net
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