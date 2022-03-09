МОУ: Не распространяйте информацию о нашем вооружении!

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам с просьбой не распространять информацию о поставляемом в Украину вооружении. По его словам, военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с партнерами для получения помощи для защиты Украины, и распространение такой информации может только навредить.

"Военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны.

В этой связи я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам.

Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат. Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армии. В результате Украина может нести потери, которых мы должны избегать.

Всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, мы обязательно и своевременно обнародуем. Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет ему неприятным сюрпризом".

Ранее Резников обратился к цивилизованному миру: "Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать".