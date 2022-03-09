Законы:15 лет за мародерство, или пожизненно за госизмену

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые усиливают ответственность за преступления против национальной безопасности во время военного положения. Об этом сообщает информационное управление Верховной Рады.





- Изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за мародерство №2117-IX. За кражу, грабеж, разбой, вымогательство, присвоение чужого имущества – от 5 до 15 лет лишения свободы, за мародерство на поле боя — от 5 до 10 лет.



