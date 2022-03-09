Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 марта 22, 16:53
Законы:15 лет за мародерство, или пожизненно за госизмену
Зеленский, война
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Законы приняты Верховной Радой 3 марта.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые усиливают ответственность за преступления против национальной безопасности во время военного положения. Об этом сообщает информационное управление Верховной Рады.

- Изменения в Уголовный кодекс №2113-IX. В санкциях статей 111 (госизмена) и 113 (диверсия) устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения: 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией имущества. 

- Изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за мародерство №2117-IX. За кражу, грабеж, разбой, вымогательство, присвоение чужого имущества – от 5 до 15 лет лишения свободы, за мародерство на поле боя — от 5 до 10 лет. 

- Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины №2114-IX. Устанавливает порядок выдачи и возврата огнестрельного оружия и боеприпасов в военное время. Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против оккупантов. Граждане могут участвовать в сдерживании вооруженной агрессии России, используя собственное оружие и боевые припасы.

Эти законы были приняты Верховной Радой 3 марта 2022 года.
liga.net
Ещё по теме:
16 февраля - День единения: Зеленский обратился к украинцам
СБУ оценила необходимость введение режима ЧП
ПУТИН ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ УКРАИНЕ. ТРЕБУЕТ ОТ ВСУ "СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ"
В Госпогранслужбе сообщили о трех погибших пограничниках
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВСУ сбили ракету РФ, выпущенную в направлении Краматорска
noimageМОУ: Не распространяйте информацию о нашем вооружении!
noimageСеверодонецк пережил самое страшное время за время войны
noimageКонтрнаступление в Харьковской области – враг сбежал
noimageАрестович: Российской армии в Украине конец
Лента новостей