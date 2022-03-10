Арестович пообещал РФ "другую войну" после налета на роддом

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил российским военным, что после их авиаудара по роддому Мариуполя начнется "совсем другая война". Сответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"До удара по роддому Мариуполя - это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал Арестович.



