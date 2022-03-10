Зеленский рассказал, как можно завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну можно закончить только посредством прямого диалога с президентом РФ Путиным на основе взаимного компромисса. Об этом он сказал в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованному 9 марта, пишет УНИАН.

"В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации", - сказал он.

Зеленский отметил, что пока не может говорить о деталях - не было прямого контакта с Путиным. "Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - подчеркнул украинский президент.

Ранее в Кремле заявили, что Россия может остановить войну "в любой момент", если Украина выполнит требования Москвы. Стоит отметить, что российские требования к Украине постепенно сокращаются. Так, уже никто не говорит о "денацификации", а "демилитаризацией" Россия занимается сама, заявляют в Кремле.

На данный момент условия России выглядят так: