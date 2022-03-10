За сутки эвакуировали почти 48 тысяч человек - ОП

В видеообращении он опроверг российские фейки о том, что руководство Украины покинуло Киев.

"Друзья! Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что команда президента якобы покинула страну. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой у здания Офиса президента, где сейчас работает президент и его команда. Постараюсь делать такие видео как можно чаще", - сказал Тимошенко.

Он рассказал, что вчера из Киевской области было эвакуировано 3 500 человек, из Сум – 43 000 и 1000 – из Энергодара.

Также продолжается эвакуация жителей Харькова автобусами и поездами Укрзализныци. Количество уже эвакуированных в безопасные регионы исчисляется десятками тысяч.

Тимошенко поблагодарил всех, кто занимается эвакуацией людей, в частности владельцев частного транспорта.

Кроме того, замглавы ОП рассказал, как налаживают логистику в регионах для оперативной доставки гуманитарных грузов.

"В каждом регионе развернуты большие хабы. Из них выезжает очень много гуманитарной помощи – ежедневно около тысячи фур перевозят по нашей стране гуманитарную помощь из одной области в другую. Около 1200 тонн гумпомощи перевозит Укрзализныця", - сообщил Тимошенко.

Всего за девять дней, по его данным, уже доставили 10 500 тонн гуманитарных грузов.

"Наращиваем темпы и объемы, чтобы помощь получили все нуждающиеся", - резюмировал Тимошенко.

Отметим, на сегодня запланирована эвакуация населения из шести населенных пунктов, как и вчера, но удалось ее провести только из трех. поскольку российские войска открывали огонь в месте зеленого коридора.