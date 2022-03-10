Сутки в Харькове:74 обстрела, треть города осталась без газа

За минувшие сутки Харьков и пригород подверглись более 70 вражеским обстрелам, в том числе из РСЗО. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в Facebook в четверг, 10 марта.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня по районам Алексеевки, Пятихаток, Северного шоссе, Белогородского шоссе, Холодной Горы, Дергачей (пригород Харькова – ред.), ст. метро Академика Барабашова, центру города Харькова", – написал Синегубов.

По его словам, за ночь город обстреляли порядка 29 раз, при этом, по информации Штаба обороны Харькова, активность вражеской авиации по областному центру не наблюдалась, бомбометания не производились.





В 22:17 противник тяжелой системой залпового огня Смерч повредил купол ТРЦ Никольский, расположенного в центре Харькова, с последующим обвалом внутри. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС Украины.





В 22:19 в результате применения противником системы залпового огня Смерч пострадали жилые дома по улице Пушкинская.





Синегубов сообщил, что около 5 утра в результате обстрела противником Северной Салтовки был поврежден газопровод. Около трети жителей города осталось без газа.





"30% жителей города остались без газа, на месте обстрелов образовался пожар газа, который продолжается до сих пор. Спасатели усиленно работают на месте происшествия", – написал Синегубов.





Вместе с тем Синегубов отметил, что ВСУ идут в контрнаступление по многим направлениям в области.





"ВСУ обороняют Харьков, идут в контрнаступление по многим направлениям в области. Враг деморализован, обессилен и не предпринимает активных наступательных действий. Поэтому прибегает к циничным атакам с воздуха", – добавил Синегубов.





Накануне сообщалось, что в Харькове при ударе по управлению полиции погибли четыре человека. Спасатели занимаются разбором завалов на месте происшествия. Следователи проводят осмотр места событий.



