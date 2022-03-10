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Новости
Украина
10 марта 22, 10:47
Кулеба встретился с министром иностранных дел Турции
Кулеба
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Кулеба проинформировал главу МИД Турции о военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах.
Кулеба проинформировал главу МИД Турции о военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Анталию провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает МИД Украины.

Отмечается, что Кулеба проинформировал главу МИД Турции о военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах, в результате которых погибают мирные люди, в том числе дети.

Глава МИД Украины назвал три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это немедленное прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах, а также вывод российских войск с территории Украины.

Кулеба призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы РФ прекратила кровопролитие в Украине.

Напомним, Кулеба озвучил ожидания от переговоров с Лавровым.

Цель Украины - чтобы прекратился огонь, чтобы были освобождены территории, и чтобы разрешились все гуманитарные катастрофы, созданные армией РФ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его ожидания от встречи с главой МИД Украины Сергеем Лавровым – сдержанны.

"Я не возлагаю на них (переговоры – ред.) каких-то завышенных ожиданий, но безусловно будем выжимать по максимуму", - заявил он.

Вместе с тем, Кулеба отметил, что благодаря действиям сил обороны Украины и совместным скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, по поддержке обороны Украины, по изоляции России он едет на эти переговоры с сильной позицией.

"Мы сильны, мы уверены в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе – это уже другой вопрос. Это зависит и в том числе, с какими инструкциями и директивами едет на переговоры Лавров. Надеюсь, он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандистской перспективы", - завил министр.
Korrespondent
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