Кулеба встретился с министром иностранных дел Турции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Анталию провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает МИД Украины.

Отмечается, что Кулеба проинформировал главу МИД Турции о военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах, в результате которых погибают мирные люди, в том числе дети.

Глава МИД Украины назвал три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это немедленное прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах, а также вывод российских войск с территории Украины.

Кулеба призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы РФ прекратила кровопролитие в Украине.

Напомним, Кулеба озвучил ожидания от переговоров с Лавровым.

Цель Украины - чтобы прекратился огонь, чтобы были освобождены территории, и чтобы разрешились все гуманитарные катастрофы, созданные армией РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его ожидания от встречи с главой МИД Украины Сергеем Лавровым – сдержанны.





"Я не возлагаю на них (переговоры – ред.) каких-то завышенных ожиданий, но безусловно будем выжимать по максимуму", - заявил он.





Вместе с тем, Кулеба отметил, что благодаря действиям сил обороны Украины и совместным скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, по поддержке обороны Украины, по изоляции России он едет на эти переговоры с сильной позицией.





"Мы сильны, мы уверены в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе – это уже другой вопрос. Это зависит и в том числе, с какими инструкциями и директивами едет на переговоры Лавров. Надеюсь, он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандистской перспективы", - завил министр.



