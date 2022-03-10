Британия: Самолеты РФ летают реже благодаря ПВО Украины

Наблюдается заметное снижение общей воздушной активности россиян над Украиной – скорее всего, из-за неожиданно высокой эффективности украинской ПВО, констатирует министерство обороны Великобритании в Twitter.

В ежедневной сводке разведки по вторжению России также сказано, что большая российская военная колонна к северу от Киева продвинулась незначительно и продолжает нести потери из-за атак ВСУ.

Отдельно отмечается, что Россия вынуждена была признать использование призывников-срочников в боевых действиях в Украине, и что Путин публично солгал, когда заявлял, что в них участвуют "только профессиональные военные".