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Новости
Украина
10 марта 22, 11:19
Британия: Самолеты РФ летают реже благодаря ПВО Украины
Самолеты РФ
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Наблюдается заметное снижение общей воздушной активности россиян над Украиной

Наблюдается заметное снижение общей воздушной активности россиян над Украиной – скорее всего, из-за неожиданно высокой эффективности украинской ПВО, констатирует министерство обороны Великобритании в Twitter.   

В ежедневной сводке разведки по вторжению России также сказано, что большая российская военная колонна к северу от Киева продвинулась незначительно и продолжает нести потери из-за атак ВСУ.

Отдельно отмечается, что Россия вынуждена была признать использование призывников-срочников в боевых действиях в Украине, и что Путин публично солгал, когда заявлял, что в них участвуют "только профессиональные военные".       
liga.net
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