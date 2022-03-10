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Новости
Украина
10 марта 22, 19:42
РФ сбрасывает на Чернигов запрещенные бомбы - CIT. ВИДЕО
Россия бомбит Чернигов
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Журналисты-расследователи заметили на фотографиях украинских спасателей запрещенные международным правом бомбы.

Россия использовала при бомбардировках города Чернигов зажигательные авиабомбы, нарушая запрет на применение таких боеприпасов в местах сосредоточения гражданского населения, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team 10 марта.

Участники проекта заметили осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу ОФЗАБ-500 на видео Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, на котором спасатели извлекают взрыватель из неразорвавшейся бомбы в Чернигове. Такая же бомба видна и на одной из фотографий, опубликованной ГСЧС.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика


Как отмечают в CIT, такие же бомбы были обнаружены и после падения под Черниговом российского Су-34 5 марта (тогда один из пилотов погиб, а другой был взят в плен), однако поскольку они оказались на земле вместе с самолетом, было неясно, использовались ли они в бомбардировке города.

Стоит добавить, что на допросах пилот сбитого Су-34 майор Красноярцев говорил, что для бомбардировок используются неуправляемые бомбы.

На сайте Рособоронэкспорта сообщается, что осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба ОФЗАБ-500 предназначена для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники, складов ГСМ и других целей за счет комбинированного воздействия фугасного, осколочного и термического полей.

Эффективна при поражении легкобронированной техники, автомобилей, живой силы и военно-полевых сооружений, отмечается на сайте ведомства.

С точки зрения международного права совершенно не важно, был ли удар нанесен по военному или гражданскому объекту, отмечает CIT.

Статья 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия прямо запрещает использование зажигательных боеприпасов, доставляемых по воздуху, по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения.

3 марта Британия заявила, что Россия применяет термобарическое оружие в Украине. Хотя их использование не является незаконным, но вызывает споры, поскольку они гораздо более разрушительны, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера, и оказывают разрушительное влияние на любого, кто оказался в радиусе их взрыва.

9 марта российское Минобороны фактически признало, что использует в Украине систему залпового огня ТОС-1 Солнцепек с термобарическими боеприпасами, когда принадлежащий ведомству телеканал Звезда опубликовал репортаж об артиллеристе, который бомбил Черниговскую область из Солнцепека.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

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Korrespondent
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