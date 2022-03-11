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Новости
Украина
10 марта 22, 21:30
Нацгвардеец Старский развенчал мифы роспропаганды о войне
Старский
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Военнослужащий бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский развенчал три главных мифа об оккупационных войсках РФ

Военнослужащий бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский развенчал три главных мифа об оккупационных войсках РФ, которые россияне распространяют в соцсетях.

1. "Россия еще не начинала воевать".

По его словам, правда заключается в том, что россияне за две недели "сожгли" 12 000 военных для того, чтобы захватить Чернобыльскую зону и окружить Херсон. Старский говорит, что оккупантам нужна "большая победа" – захватить город-миллионник. Но за 14 дней они так и не смогли этого сделать. Он напомнил, что Киев россияне планировали взять за три дня.

При этом Старский встроил в свой ролик фрагмент из передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева, в которой признается, что россияне не захватили ни одного города в Украине.

2. "Кадыровский спецназ".

"Я хочу сразу поставить точку о кадыровском спецназе – они пиз...болы. Кадыровский спецназ очень классно умеет наступать назад – они получили тягла в Гостомеле, их зашкварили в Буче, и теперь они оттянулись далеко-далеко в Бабинцы (поселок городского типа в Бучанском горсовете. – Ред.)", – сказал украинский военный.

По его словам, уничтожить этот спецназ тяжело потому, что он постоянно отступает.

Старский говорит, что кадыровцы – единственные из оккупационной армии, у кого есть нормальная экипировка, поэтому российская пропаганда любит использовать их изображения.

3. "Призыв сдаваться".

"Это очень смешно. Реально боеспособного личного состава, минус 200-е, 300-е и пропавшие без вести, а также минус тыловики, ПТОшники (планово-технический отдел, – ред.) и санитары, у них осталось ориентировочно 40-50 тысяч. И эта численность размазана на четырех направлениях: Киев, Николаев, Харьков и Мариуполь", – сказал Старский.

Кроме 12 000 погибших, по его словам, у россиян еще порядка 20-40 000 раненых, а таже "дыры" в поставках горючего и боеприпасов.

"Надо понимать ,что мы каждый день побеждаем, а они дохнут, мы стоим, а их количество уменьшается. У нас постоянно увеличивается количество техники, мы не теряем ее в бою, мы захватываем ее у врага... Надо еще немножко подождать, и очень скоро начнется абсолютно другая война", – сказал военный.
liga.net
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