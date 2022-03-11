Войска РФ остановлены на всех направлениях

ВСУ остановили российские войска на всех направлениях, захватчики несут значительные потери. Об этом вечером в четверг, 10 марта, сообщает Генштаб ВСУ.

"Российских оккупантов приостановлено на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях. В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные для него рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщает о деморализации в среде российских военных. Несмотря на изоляцию от объективной информации, известия о реальном положении дел в России все же поступают к захватчикам.

"Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности Министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", – говорится в сообщении.

Также по данным Генштаба, в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области российские солдаты ищут способ сдаться в плен.

Также сегодня сообщалось, что ВСУ захватили российский ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.